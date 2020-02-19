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13:25 19.02.2020

Похищенную ради выкупа в $300тыс. женщину освободили в Днепре бойцы КОРДа

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Похищенную ради выкупа в $300тыс. женщину освободили в Днепре бойцы КОРДа

В Днепре члены преступной группы под угрозой оружия похитили предпринимательницу и требовали у нее $300 тыс., сообщает пресс-служба Нацполиции Украины в Днепропетровской области.

"По словам заместителя начальника ГУНП в Днепропетровской области Тараса Воликова, 18 февраля в полицию поступила оперативная информация о подготовке разбойного нападения на 56-летнюю женщину - директора одного из предприятий. Около семи вечера члены преступной группировки посадили ее в свой автомобиль "Volkswagen Passat". У потерпевшей забрали сумку с личными вещами и мобильный телефон", - говорится в сообщении.

Во время движения по ул.Феодосийской г.Днепр спецназовцы КОРД заблокировали автомобиль со злоумышленниками и задержали их

"Как установили следователи и сотрудники уголовного розыска, в состав преступной группы входили четверо местных жителей в возрасте от 31 до 43 лет. Двое из них уже были ранее судимы за совершение разбойных нападений", - отметил Воликов.

Сейчас все они задержаны. Женщину освободили, похищенные вещи вернули владелице.

По данному факту следователи открыли уголовные производства по ч. 1 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) и ч. 2 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Фигурантам уголовных производств грозит до 10 лет лишения свободы.

Теги: #полиция #захват
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