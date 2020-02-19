"Черный ящик" сбитого самолета "МАУ" поврежден - министр обороны Ирана

Бортовой самописец ("черный ящик") сбитого под Тегераном самолета "Международных авиалиний Украины" поврежден, сообщил министр обороны Ирана, бригадный генерал Амир Хатами, передает иранское официальное информагентство IRNA.

"Министр обороны, бригадный генерал Амир Хатами сказал в среду, что иранскую оборонную промышленность попросили помочь отремонтировать серьезно поврежденный черный ящик украинского авиалайнера... После ремонта черный ящик будет расшифрован, добавил Хатами", - говорится в новости, опубликованной на сайте IRNA в среду.