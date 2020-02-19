Одесская область готова к приему и лечению больных коронавирусом

Глава Одесской облгосадминистрации Максим Куцый сообщил, что на закрытом заседании ОГА утвердил ряд дополнительных мер по недопущению проникновения коронавируса COVID-19 в регион и был согласован с медиками план действий, если в область прибудут пациенты с признаками болезни.

"Главной госпитальной базой станет инфекционная больница Одессы. 20 боксов на 65 мест уже готовы к лечению пациентов. Больница Измаила готова к развертыванию дополнительной госпитальной базы. Все реанимационные отделения области приведены в полную готовность. В области созданы бригады быстрого реагирования, а резервные группы врачей прошли дополнительные тренинги", – написал Куцый на своей странице в соцсети Facebook в среду.

Глава ОГА напомнил, что ни одного подтвержденного случая заболевания в Украине не зафиксировано. "Однако, Одесская область готова оказать медицинскую помощь всем украинцам и предотвратить распространение болезни", - подчеркнул он.