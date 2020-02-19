События

12:35 19.02.2020

Число госпитализированных в Тернопольской области студентов с подозрением на отравление увеличилось до 27

1 мин читать
Число госпитализированных в Тернопольской области студентов с подозрением на отравление увеличилось до 27

Количество студентов одного из колледжей Збаражского района Тернопольской области, госпитализированных с подозрением на пищевое отравление, по состоянию на 11:00 среды возросло до 27, сообщает отдел коммуникации полиции Тернопольской области.

"На месте происшествия работают правоохранители и эксперты Госпродпотребслужбы. Данный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по ст.325 УК - нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений", - говорится в сообщении.

Правоохранители вместе с экспертами устанавливают причины массового отравления. Эксперты отбирают образцы еды в столовой, проверяют продукты, которые дети привезли из дома, а также обследуют комнаты, где проживают студенты.

По предварительной информации, обедали в столовой колледжа 153 студентов, а ужинали - 100. Пострадавшие также утверждают, что не все в день отравления там питались. Их состояние не тяжелое.

 

Теги: #тернопольская_область #отравление
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

09:49 19.02.2020
В Тернопольской области с подозрением на отравление госпитализированы 17 студентов

В Тернопольской области с подозрением на отравление госпитализированы 17 студентов

08:39 19.02.2020
В Тернопольской области 12 учащихся колледжа госпитализированы с пищевым отравлением

В Тернопольской области 12 учащихся колледжа госпитализированы с пищевым отравлением

10:26 12.02.2020
Во Львовской области 14 человек госпитализированы с пищевым отравлением

Во Львовской области 14 человек госпитализированы с пищевым отравлением

18:24 10.01.2020
Во Львове 5 детей из Харькова госпитализированы с симптомами пищевого отравления

Во Львове 5 детей из Харькова госпитализированы с симптомами пищевого отравления

08:18 23.12.2019
На Филиппинах 11 человек погибли, более 300 обратились к врачам, отравившись некачественным алкоголем

На Филиппинах 11 человек погибли, более 300 обратились к врачам, отравившись некачественным алкоголем

17:17 21.12.2019
Во Львовской области 14 человек госпитализированы с пищевым отравлением после посещения местного ресторана

Во Львовской области 14 человек госпитализированы с пищевым отравлением после посещения местного ресторана

12:20 09.12.2019
В Черниговской области школьники отравились неизвестным веществом, один ребенок умер

В Черниговской области школьники отравились неизвестным веществом, один ребенок умер

05:30 26.11.2019
Во Львове 11 человек отравились после празднования свадьбы в общепите

Во Львове 11 человек отравились после празднования свадьбы в общепите

09:44 20.11.2019
В Киеве 5 студентов отравились в ресторане гостиницы

В Киеве 5 студентов отравились в ресторане гостиницы

21:24 06.11.2019
Во Львовской области с пищевым отравлением госпитализированы 13 человек

Во Львовской области с пищевым отравлением госпитализированы 13 человек

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Вице-спикер Кондратюк инициирует внеочередное заседание Рады по случаю 6-й годовщины Революции достоинства

Самолет для эвакуации граждан из Китая вылетел, прибудет в Ухань в 22.00 по местному времени

Один военнослужащий погиб, четверо получили ранения, еще двое боевое поражение в результате 22 обстрелов во вторник на Донбассе

Украина призвала Россию прекратить препятствовать МККК в доступе к задержанным и поиску пропавших без вести

Великобритания призвала РФ прекратить отправлять на Донбасс так называемые "гуманитарные конвои" и содействовать в доставке международной гуманитарной помощи

ПОСЛЕДНЕЕ

Похищенную ради выкупа в $300тыс. женщину освободили в Днепре бойцы КОРДа

"Черный ящик" сбитого самолета "МАУ" поврежден - министр обороны Ирана

Заражение коронавирусом выявлено у 621 пассажира Diamond Princess, на судне закончился двухнедельный карантин

Голованов объявил об уходе с должности генпродюсера телеканала NewsOne

Одесская область готова к приему и лечению больных коронавирусом

В ближайшие дни в Украине сохранится теплая погода, местами пройдут дожди

Более 2,3тыс. взрывов зафиксировала СММ ОБСЕ во время боя на Луганщине во вторник

На заседание комитета Рады по нацбезопасности вызвали министра обороны и представителей Генштаба

Помещение, где на карантине будут содержаться эвакуированные из Уханя, будет охраняться двойным кольцом защиты - МВД

Вице-спикер Кондратюк инициирует внеочередное заседание Рады по случаю 6-й годовщины Революции достоинства

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА