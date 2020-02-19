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11:07 19.02.2020

Cледователь ГФС Днепропетровщины попался на взятке в 11 тыс долларов

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Cледователь ГФС Днепропетровщины попался на взятке в 11 тыс долларов

Следователи центрального аппарата ГБР задержали следователя управления финансовых расследований ГУ ДФС в Днепропетровской области и его пособника-адвоката, за вымогательство и получение неправомерной выгоды. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Следователь ГФС через адвоката Совета адвокатов Днепропетровской области, требовал и получил неправомерную выгоду в сумме $11 000. Взятка предназначалась за закрытие уголовного производства в отношении бывшего руководителя предприятия за уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах. Следователь ГФС и адвокат задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Как сообщалось ранее, широкую огласку получил инцидент с вымогательством и фабрикацией дел со стороны налоговой полиции Днепропетровщины против компании Софт Оил.

В мае в порту Николаева танкерами доставили 11 500 тонн базового масла, стоимостью более 7 млн долларов. Импортировала масло днепровская компания "Софт Оил". ГФС Днепропетровщины осуществила захват груза стоимостью 7 млн долларов, наложив на него арест.

В июне 2019 года одного из руководителей компании Кирилла Суворова похитили и насильно удерживали почти месяц. Вскоре журналисты выяснили, что организовать похищение мог первый заместитель начальника Главного управления ГФС в Днепропетровской области Сергей Пеньков.

"На нас выходили посредники, как мы понимаем, от Пенькова и предлагали "помощь" в решении проблемы за существенную благодарность", - заявил владелец компании Дмитрий Олейник.

Как отмечалось ранее, несмотря на выигранные судебные процессы, компания "Софт Оил" не могла получить доступ к импортируемому базовому масла, которое предприятие закупило еще в мае 2019 года.

Решением Николаевского апелляционного суда установлено, что в действиях директора компании не было правонарушения. Решением Октябрьского районного суда г. Днепра подтверждена незаконность обыска и изъятия масла, проведенного налоговой милицией.

Теги: #гбр #софтойл
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