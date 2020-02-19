Угрозы жизни пострадавшим в результате боев на Донбассе во вторник украинским военным нет

Украинские военнослужащие, получившие ранения и боевые травмы в результате обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований на востоке Украины во вторник, получили медицинскую помощь в мобильном госпитале и готовятся к эвакуации в военно-медицинскую клинику, их жизни ничего не угрожает.

"Всем раненым на месте происшествия была предоставлена соответствующая медицинская помощь, все своевременно доставлены средствами медицинской эвакуации на военный мобильный госпиталь. В настоящее время они там после дообследования получили соответствующую хирургическую помощь и готовятся к эвакуации в один из военно-медицинских клинических центров по назначению. Угрозы жизни нашим раненым нет", - говорится в видеосообщении, опубликованном на странице Операции Объединенных сил в соцсети Facebook.

Как сообщалось, незаконные вооруженные формирования во вторник 22 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военнослужащий погиб, четверо получили ранения, двое боевое поражение.