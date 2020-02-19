События

10:58 19.02.2020

Угрозы жизни пострадавшим в результате боев на Донбассе во вторник украинским военным нет

1 мин читать
Угрозы жизни пострадавшим в результате боев на Донбассе во вторник украинским военным нет

Украинские военнослужащие, получившие ранения и боевые травмы в результате обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований на востоке Украины во вторник, получили медицинскую помощь в мобильном госпитале и готовятся к эвакуации в военно-медицинскую клинику, их жизни ничего не угрожает.

"Всем раненым на месте происшествия была предоставлена соответствующая медицинская помощь, все своевременно доставлены средствами медицинской эвакуации на военный мобильный госпиталь. В настоящее время они там после дообследования получили соответствующую хирургическую помощь и готовятся к эвакуации в один из военно-медицинских клинических центров по назначению. Угрозы жизни нашим раненым нет", - говорится в видеосообщении, опубликованном на странице Операции Объединенных сил в соцсети Facebook.

Как сообщалось, незаконные вооруженные формирования во вторник 22 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военнослужащий погиб, четверо получили ранения, двое боевое поражение.

Теги: #оос
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:45 19.02.2020
Более 2,3тыс. взрывов зафиксировала СММ ОБСЕ во время боя на Луганщине во вторник

Более 2,3тыс. взрывов зафиксировала СММ ОБСЕ во время боя на Луганщине во вторник

07:27 19.02.2020
Один военнослужащий погиб, четверо получили ранения, еще двое боевое поражение в результате 22 обстрелов во вторник на Донбассе

Один военнослужащий погиб, четверо получили ранения, еще двое боевое поражение в результате 22 обстрелов во вторник на Донбассе

19:33 18.02.2020
Боевики 18 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе с полуночи, погиб один военнослужащий

Боевики 18 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе с полуночи, погиб один военнослужащий

16:28 18.02.2020
Идея направления миротворцев ООН на Донбасс пока не обсуждается

Идея направления миротворцев ООН на Донбасс пока не обсуждается

16:04 18.02.2020
ЕС встревожен эскалацией на Донбассе и ожидает, что Россия повлияет на боевиков

ЕС встревожен эскалацией на Донбассе и ожидает, что Россия повлияет на боевиков

15:58 18.02.2020
Эстония осуждает атаку боевиков на позиции ООС на Донбассе и поднимет вопрос эскалации на заседании Совбеза ООН

Эстония осуждает атаку боевиков на позиции ООС на Донбассе и поднимет вопрос эскалации на заседании Совбеза ООН

15:44 18.02.2020
Очень обеспокоен недавней военной эскалацией - посол Швейцарии во время визита в Луганскую область

Очень обеспокоен недавней военной эскалацией - посол Швейцарии во время визита в Луганскую область

15:43 18.02.2020
По факту обстрела позиций ООС в Луганской области открыто дело – Офис генпрокурора

По факту обстрела позиций ООС в Луганской области открыто дело – Офис генпрокурора

15:15 18.02.2020
Украина поднимет вопрос эскалации ситуации вблизи Золотого сегодня на заседании Совбеза ООН

Украина поднимет вопрос эскалации ситуации вблизи Золотого сегодня на заседании Совбеза ООН

14:18 18.02.2020
Хомчак призвал не связывать бой в Луганской области с ситуацией на участках разведения: некоторые провокации бывают только в Петровском

Хомчак призвал не связывать бой в Луганской области с ситуацией на участках разведения: некоторые провокации бывают только в Петровском

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Вице-спикер Кондратюк инициирует внеочередное заседание Рады по случаю 6-й годовщины Революции достоинства

Самолет для эвакуации граждан из Китая вылетел, прибудет в Ухань в 22.00 по местному времени

Один военнослужащий погиб, четверо получили ранения, еще двое боевое поражение в результате 22 обстрелов во вторник на Донбассе

Украина призвала Россию прекратить препятствовать МККК в доступе к задержанным и поиску пропавших без вести

Великобритания призвала РФ прекратить отправлять на Донбасс так называемые "гуманитарные конвои" и содействовать в доставке международной гуманитарной помощи

ПОСЛЕДНЕЕ

На заседание комитета Рады по нацбезопасности вызвали министра обороны и представителей Генштаба

Помещение, где на карантине будут содержаться эвакуированные из Уханя, будет охраняться двойным кольцом защиты - МВД

Вице-спикер Кондратюк инициирует внеочередное заседание Рады по случаю 6-й годовщины Революции достоинства

Cледователь ГФС Днепропетровщины попался на взятке в 11 тыс долларов

Полиция усилила меры безопасности в центре Киева в связи с запланированными митингами

Последняя группа пассажиров после проверок на коронавирус покидает лайнер Westerdam в Камбодже

На Одесской трассе автобус столкнулся с грузовиком, госпитализированы водитель и 16 пассажиров

В Тернопольской области с подозрением на отравление госпитализированы 17 студентов

Крымский журналист Семена прибыл в Киев, он получит полное соцобеспечение от государства

Французская Sanofi объявила о начале разработки вакцины против коронавируса Covid-19

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА