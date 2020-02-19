На Одесской трассе автобус столкнулся с грузовиком, госпитализированы водитель и 16 пассажиров

Рейсовый автобус Temsa Diamond сообщением "Одесса-Киев", в котором находилось 39 пассажиров и два водителя, и грузовой автомобиль Volvo столкнулись в ночь на среду в Кривоозерском районе Николаевской области на 296 км автодороги М-05 "Киев-Одесса", сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области.

Информация о ДТП поступила спасателям в 1:35. В результате происшествия пострадали водитель и 16 пассажиров автобуса, они с различными степенями травм и ушибов госпитализированы: 15 человек, включая водителя - в Кривоозерскую центральную районную больницу, и еще двое - в Любашевскую центральную районную больницу Одесской области.

Пострадавший водитель, которого спасатели с помощью спецоборудования деблокировали из автобуса, находится в тяжелом состоянии в реанимации.

Из 16 пострадавших пассажиров 8 утром в среду покинули лечебные заведения после оказания квалифицированной медицинской помощи.

Сменный водитель автобуса, остальные 23 пассажира, а также водитель грузовика не пострадали и от госпитализации отказались, говорится в сообщении.

На снимках с места происшествия видно, что у автобуса полностью раскурочена лобовая часть, повреждения грузовика незначительные. Оба транспортных средства после столкновения остались на проезжей части.