Самолет для эвакуации граждан из Китая вылетел, прибудет в Ухань в 22.00 по местному времени

Самолет специального рейса, которым будут эвакуированы граждане Украины и иностранных государств из города Ухань в Китае, вылетел из международного аэропорта "Борисполь", сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

"Согласно плану, самолет прибудет в город Ухань 19 февраля в 22:00 по местному времени", - написал премьер в Телеграм-канале.

Как сообщалось накануне, всего в Ухане находятся 84 украинца, желание эвакуироваться выразили 49 из них. Также будут эвакуированы иностранные граждане, которые пройдут обсервацию в Украине.