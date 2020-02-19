События

09:12 19.02.2020

Самолет для эвакуации граждан из Китая вылетел, прибудет в Ухань в 22.00 по местному времени

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Самолет для эвакуации граждан из Китая вылетел, прибудет в Ухань в 22.00 по местному времени

Самолет специального рейса, которым будут эвакуированы граждане Украины и иностранных государств из города Ухань в Китае, вылетел из международного аэропорта "Борисполь", сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

"Согласно плану, самолет прибудет в город Ухань 19 февраля в 22:00 по местному времени", - написал премьер в Телеграм-канале.

Как сообщалось накануне, всего в Ухане находятся 84 украинца, желание эвакуироваться выразили 49 из них. Также будут эвакуированы иностранные граждане, которые пройдут обсервацию в Украине.

Теги: #эвакуация #коронавирус #гончарук
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Интерфакс-Украина
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