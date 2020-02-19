События

08:39 19.02.2020

В Тернопольской области 12 учащихся колледжа госпитализированы с пищевым отравлением

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В Тернопольской области 12 учащихся колледжа госпитализированы с пищевым отравлением

12 учащихся госпитализированы с пищевым отравлением в Збаражскую центральную районную больницу, сообщили в пресс-службе Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины.

"19 февраля в ГСЧС поступила информация, что в инфекционное отделение Збаражской ЦРБ с предварительным диагнозом пищевое отравление госпитализированы 12 учащихся (2003-2005 г.р.), употреблявших пищу в столовой Тернопольского профессионального колледжа с усиленной военной подготовкой", – сказано в утренней сводке ГСЧС в среду утром.

В ведомстве отметили, что проводится комплекс противоэпидемических мероприятий.

Теги: #учащиеся #отравление #тернопольская
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