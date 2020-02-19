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08:20 19.02.2020

Экс-чиновнику Николаевского бронетанкового завода сообщено о подозрении в злоупотреблении служебным положением и ущербе государству более 355 тыс. грн

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Экс-чиновнику Николаевского бронетанкового завода сообщено о подозрении в злоупотреблении служебным положением и ущербе государству более 355 тыс. грн

Экс-заместителю директора государственного предприятия "Николаевский бронетанковый завод" сообщено о подозрении в связи с противоправными действиями, вследствие которых государству был нанесен ущерб в более 355 тыс. грн, сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины в Николаевской области.

"Следователи следственного управления полиции Николаевщины при оперативном сопровождения оперативников Управления стратегических расследований в Николаевской области под процессуальным руководством военной прокуратуры Южного региона Николаевского гарнизона сообщили экс-чиновнику о подозрении по ч.2 ст.364 (злоупотребление служебным положением) и ч.2 ст.366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины", – сказано в сообщении на сайте Нацполиции области.

По информации правоохранителей, подозреваемый по договоренности с представителями коммерческой структуры, используя свое служебное положение, принял на ответственное хранение домики каркасного типа. Во время следствия работники полиции выяснили, что эти домики передавались только на бумаге, а фактически коммерческой структуре не поставлялись.

"Достоверно зная о факте отсутствия имущества, в то время заместитель директора госпредприятия подписывает официальные документы, которые в дальнейшем стали основанием для проведения расчетов. Так, на счета общества безосновательно было перечислено более 355 тыс. грн", – уточнили в полиции.

Также, ранее о подозрении было сообщено директору и представителю коммерческой структуры. Им инкриминируют совершение уголовных преступлений, предусмотренных ч.5 ст.27 ч.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч.2 ст.366 (служебный подлог) УК Украины.

Прокуратура уже обратилась с соответствующим ходатайством об избрании бывшему чиновнику меры пресечения.

Теги: #николаев #ущерб #подозрение #завод
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