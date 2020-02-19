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06:37 19.02.2020

СБУ обнаружила в Херсонской области тайник с военными средствами поражения

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СБУ обнаружила в Херсонской области тайник с военными средствами поражения

Сотрудники Службы безопасности Украины выявили в Каланчакском районе Херсонской области вблизи Северо-Крымского канала место незаконного хранения арсенала оружия, боеприпасов и взрывчатки, сообщает пресс-центр Херсонского областного управления СБУ.

"Из тайника правоохранители изъяли 2 ручных противотанковых гранатомета, 1,2 кг тротила и 1 кг пиротехнической смеси, завернутые в полиэтиленовые пакеты", – сказано в сообщении на странице пресс-офицера Херсонского облуправления СБУ Виктории Шакулы во вторник.

Правоохранители открыли уголовное производство по ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины.

"Устанавливаются источники происхождения схрона и лица, которые, возможно, причастны к его обустройству", – написала Шакула.

Теги: #херсонская_область #сбу #оружие
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