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04:23 19.02.2020

Глава Черновицкого облсовета Мунтян внес за себя залог в размере 10 млн грн и остается на должности

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Глава Черновицкого облсовета Мунтян внес за себя залог в размере 10 млн грн и остается на должности

Глава Черновицкого областного совета Иван Мунтян (председатель Черновицкой областной организации ВО "Батькивщина"), которого подозревают в получении взятки в $180 тыс., внес за себя залог в размере 10 млн грн и остается на должности, сообщили в пресс-службе Высшего антикоррупционного суда.

"Сегодня, 18 февраля, следственный судья Высшего антикоррупционного суда не удовлетворил ходатайство детектива НАБУ об отстранении от должности председателя Черновицкого областного совета", – говорится в сообщении на странице суда в Фейсбук.

Кроме того отмечается, что ранее ВАКС избрал подозреваемому меру пресечения в виде залога в размере 10,005520 грн с возложением обязанностей. "Во вторник, 18 февраля, указанная сумма залога внесена на счет Высшего антикоррупционного суда", – сказано в сообщении.

Как сообщалось, глава Черновицкого облсовета подозревается в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.4 ст.368 УК Украины. По версии следствия, подозреваемый попросил одном из предпринимателей области предоставить ему неправомерную выгоду в сумме $400 тыс. за содействие в передаче в аренду оздоровительного комплекса.

В дальнейшем правоохранительные органы задокументировали факт получения им части неправомерной выгоды в размере $180 тыс.

13 февраля следственный судья Высшего антикоррупционного суда избрал меру пресечения Мунтяну в виде залога в размере 10 млн грн. Кроме того, подозреваемый должен был сдать на хранение в Управление Государственной миграционной службы в Черновицкой области паспорт гражданина Украины и загранпаспорт, а также носить электронное средство контроля.

17 февраля Мунтян подал апелляцию на решение суда о мере пресечения. Ее рассмотрят 20 февраля.

Теги: #черновцы #облсовет #вакс
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