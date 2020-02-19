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03:03 19.02.2020

Число больных новым коронавирусом в Китае достигло почти 74,2 тыс. человек, число жертв выросло до 2004 человек

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Число больных новым коронавирусом в Китае достигло почти 74,2 тыс. человек, число жертв выросло до 2004 человек

В Китае по состоянию на 00:00 часов по местному времени среды (18:00 Киев вторника) число заболевших пневмонией, вызываемой коронавирусом Covid-19, составило 74 185 человек, смертельный исход зафиксирован в 2004 случаях, сообщил Госкомитет здравоохранения КНР.

За истекшие сутки число заразившихся увеличилось по стране на 1749 человек, смертельных случаев - на 136. Из них в эпицентре заболевания провинции Хубэй скончались 132 человека, в провинциях Хэйлунцзян, Шаньдун, Гуандун и Гуйчжоу - по одному.

В больницах страны в настоящее время проходит курс лечения 57,8 тыс. человек, состояние более 11,9 тыс. больных оценивается как тяжелое.

В то же время, более 14,7 тыс. человек выздоровели и выписаны из медучреждений.

На китайских территориях вне материковой части зарегистрировано 94 случая заболевания: в Гонконге - 62 (при одном случае смертельного исхода и четырех выздоровевших), в Макао - 10 (при 5 выздоровевших), на Тайване - 22 (один случай смерти, два выздоровели).

Председатель КНР Си Цзиньпин в телефонной беседе с президентом Франции Эмманюэлем Макроном накануне заявил, что в Китае в борьбе с заболеванием, благодаря усилиям властей и всего народа страны, "достигнуты эффективные результаты".

Он отметил, что Китай понимает ответственность за обеспечение здоровья не только китайского населения, но и народов всего мира. По словам руководителя КНР, "китайская сторона борется с инфекцией, опираясь, главным образом, на собственные силы", однако благодарна другим странам за оказываемую помощь.

Си Цзиньпин подчеркнул: "Влияние вспышки заболевания на китайскую экономику носит временный характер, мы верим, что сможем достичь намеченных целей в области социально-экономического развития".

Теги: #коронавирус #китай #ситуация
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