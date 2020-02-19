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01:45 19.02.2020

Украина призвала Россию прекратить препятствовать МККК в доступе к задержанным и поиску пропавших без вести

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Украина призвала Россию прекратить препятствовать МККК в доступе к задержанным и поиску пропавших без вести

Украина призвала РФ прекратить препятствовать Международному комитету Красного Креста в беспрепятственном доступе к задержанным и поиске лиц, пропавших без вести.

"Украинская сторона успешно инициировала два больших обоюдных освобождения задержанных с Россией, и война продолжается, чтобы обеспечить освобождение "всех на всех". Я воспользуюсь этой возможностью и призываю коллег присоединиться ко мне в нашем призыве к российской стороне прекратить препятствовать Международному комитету Красного Креста в беспрепятственном доступе к задержанным и поиске пропавших лиц", - сказал заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица на заседании Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке во вторник.

Он напомнил, что более 200 пленных украинцев находятся на неподконтрольных территориях Донбасса, а более 100 украинцев и крымских татар - в оккупированном Крыму и России.

"За последние два месяца наши позиции были обстреляны более 4 тыс. раз. С начала этого года 13 украинских военнослужащих были убиты, и почти 60 - ранены. Может ли кто-то назвать это замороженным конфликтом или, возможно конфликтом низкой интенсивности? Это война, единственная продолжающаяся война в Европе. Полномасштабная война, принесенная российскими войсками и их наемниками, при помощи оружия и снаряжения, поставленного РФ", - отметил Кислица.

Кроме того, он сообщил, что полное и всеобъемлющее прекращение огня и беспрепятственный доступ СММ ОБСЕ 24 часа 7 дней в неделю по всей оккупированной территории могут помочь принести мир на Донбасс.

"Мы считаем, что договоренности, достигнутые в декабре в Париже, должны приблизить разрешение конфликта. Полное и всеобъемлющее прекращение огня и беспрепятственный доступ СММ ОБСЕ 24 на 7 по всей оккупированной территории облегчит процесс. В то время, как российский министр иностранных дел предоставляет бесконечный список, почему следующий саммит "нормандской четверки" не виден, мы тяжело работаем и делаем все возможное, чтобы сделать его возможным, как согласованно лидерами четырех стран", - сказал он.

Также замминистра подчеркнул, что Украина надеется провести местные выборы по всей территории Украины, включая ее временно оккупированные территории, "когда, конечно, условия безопасности и политические условия, позволят это, согласно украинскому законодательству, Копенгагенскому документу ОБСЕ и наличию контроля Украины над ее международно признанными границами".

Как сообщалось, данное заседание Совета безопасности ООН было инициировано делегацией России для обсуждения выполнения Минских соглашений. В четверг, 20 февраля, по инициативе Украины Генеральная Ассамблея ООН проведет специальное заседание по ситуации на временно оккупированных территориях Украины. В дискуссии примет участие министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

Теги: #россия #украина #донбасс #оон
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