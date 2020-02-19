Великобритания призвала РФ прекратить отправлять на Донбасс так называемые "гуманитарные конвои" и содействовать в доставке международной гуманитарной помощи

Постоянный представитель Великобритании при ООН Карен Пирс призвала Россию содействовать в доставке международной гуманитарной помощи на Донбасс и обеспечить доступ представителей "Международного комитета Красного Креста" (МККК) к задержанным.

"За шесть лет с начала этого конфликта более 13 тыс. людей потеряли жизни, включая около 3,5 тыс. мирных жителей, и почти 30 тыс. получили ранения. 3,5 млн людей нуждаются в гуманитарной помощи. Россия несет большую ответственность за продолжающиеся страдания. Мы призываем Россию немедленно прекратить практику отправления нежданных "гуманитарных конвоев" через границу и вместо этого сфокусироваться на содействии в безопасной доставки международной помощи, основанной на согласованном международном механизме, как предусмотрено Минскими соглашениями", - сказала она на заседании Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке во вторник.

Пирс также добавила, что от России ожидают обеспечения "полного и безусловного" доступа МККК к задержанным.

Постпред подчеркнула, что Соединенное Королевство полностью поддерживает Минские соглашения, суверенитет и территориальную целостность Украины. Также, по ее словам, Лондон приветствует обязательства президента Украины Владимира Зеленского завершить конфликт на Донбассе, и его шаги по достижению мира дипломатическим путем, включая обмены заключенными, принятие "формулы Штайнмайера" и прогресс в разведении сил.

Как сообщалось, данное заседание Совета безопасности ООН было инициировано делегацией России для обсуждения выполнения Минских соглашений. В четверг, 20 февраля, по инициативе Украины Генеральная Ассамблея ООН проведет специальное заседание по ситуации на временно оккупированных территориях Украины. В дискуссии примет участие министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.