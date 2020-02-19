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00:18 19.02.2020

Погибший на Донбассе во вторник гранатометчик Максим Хитайлов служил в 72-й ОМБр им. Черных запорожцев

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Погибший на Донбассе во вторник гранатометчик Максим Хитайлов служил в 72-й ОМБр им. Черных запорожцев

Погибший в районе Хутора Вольного на Донбассе накануне Максим Хитайлов служил солдатом-гранатометчиком 72 Отдельной механизированной бригады им. Черных запорожцев Вооруженных сил Украины, сообщила пресс-служба 72-й ОМБр в Facebook.

"Во время отражения нападения вооруженных формирований России на наблюдательный пункт вблизи Хутора Вольного, к сожалению, 72 бригада навсегда потеряла надежного товарища, боевого собрата, преданного защитника Украины солдата Хитайлова Максима Евгеньевича", – говорится в сообщении.

Как сообщается, погибший до службы в Вооруженных силах Украины жил и рос в с.Выришальне на Полтавщине. Хитайлов был принят на военную службу по контракту в апреле 2019 на должность гранатометчика.

Ранее сообщалось, что во вторник утром, 18 февраля, в результате боестолкновения вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный (Луганская обл.) погиб один и были ранены четверо украинских военнослужащих.

Теги: #гибель #обстрел #военнослужащий #донбасс
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