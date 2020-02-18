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21:38 18.02.2020

Трамп: США ведут переговоры с талибами, чтобы избежать гибели миллионов человек

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Трамп: США ведут переговоры с талибами, чтобы избежать гибели миллионов человек

США способны быстро решить проблему Афганистана, но это привело бы к гибели миллионов людей, поэтому Вашингтон ведет переговоры с террористическим движением "Талибан", заявил во вторник журналистам президент США Дональд Трамп.

"Мы могли бы покончить с этими быстро и легко, если бы я желал убить миллионы человек. Я не желаю убивать миллионы, так что мы ведем переговоры с "Талибаном", - приводит слова президента пресс-пул Белого дома.

"Мы посмотрим, как будут развиваться события", - добавил он.

На прошлой неделе агентство Associated Press (AP) сообщило со ссылкой на неназванного американского чиновника, что США и талибы достигли соглашения о перемирии, и в скором времени оно вступит в силу. Это соглашение о "снижении уровня насилия" на семь дней касается всего Афганистана, отмечал источник, в том числе афганских правительственных сил.

Чиновник отметил, за этим соглашением последуют межафганские мирные переговоры, если "Талибан" выполнит его условия. Соглашение о перемирии также может привести к выводу американских войск из Афганистана, поясняло агентство AP.

Прямые переговоры между США и "Талибаном" начались в 2018 году. Пока переговорный процесс проходил фактически безрезультатно, а в сентябре прошлого года президент США Дональд Трамп даже заявлял, что переговоры с группировкой "мертвы".

В январе, однако, мятежники заявили, что они рассчитывают на скорое подписание мирного договора с США, и сообщили, что проект соглашения уже готов. В США требуют, чтобы талибы на деле продемонстрировали, что они готовы снизить интенсивность боевых действий в Афганистане.

Теги: #сша #афганистан #трамп #мотивы
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