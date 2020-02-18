Замминистра юстиции Украины обсудила с представителем МУС расследование военных преступлений и преступлений против человечности

Заместитель министра юстиции Украины Валерия Коломиец обсудила с руководителем директората юрисдикции, комплиментарности и сотрудничества Офиса прокурора Международного уголовного суда (МУС) Факисо Мочочоко (Phakiso Mochochoko) вопрос расследования уголовных дел, на которые распространяется юрисдикция МУС: преступлений против человечности, военных преступлений, преступлений агрессии и геноцида.

Как сообщается на официальном сайте Минюста во вторник, Мочочоко сообщил, что представители Офиса прокурора МУС занимаются предварительным изучением ситуации в Украине уже более пяти лет и это - первый этап выполнения положений Римского статута.

"Следующий шаг для нас - установить, делает ли правительство Украины все для того, чтобы расследовать такие преступления. Только в случае, если украинское правительство не может или не хочет расследовать эти преступления, тогда в дело вступает Международный уголовный суд", - отметил он.

Аналитики ситуаций Офиса прокурора МУС в ходе обсуждения выразили надежду на плодотворное сотрудничество с Украиной, в частности, на обмен информацией об уже открытых уголовных делах, а со своей стороны сообщили о готовности к сотрудничеству и оказанию необходимой информации о проведенных МУС расследованиях по определенным группам преступлений. Коломиец со своей стороны отметила готовность к сотрудничеству со стороны Минюста.