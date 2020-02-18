События

19:41 18.02.2020

В Крыму двух несовершеннолетних местных жителей задержали по подозрению в подготовке терактов – омбудсмен Денисова

1 мин читать
В Крыму двух несовершеннолетних местных жителей задержали по подозрению в подготовке терактов – омбудсмен Денисова

На оккупированном полуострове Крым сотрудники ФСБ России задержали двоих несовершеннолетних местных жителей по подозрению в якобы подготовке теракта, сообщает уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова на своей странице в Facebook.

"Во временно оккупированной Керчи ФСБ задержала двух несовершеннолетних местных жителей 2003 и 2004 годов рождения, которые якобы готовили террористический акт в двух учебных заведениях этого города. Сейчас уполномоченные украинские органы государственной власти не получили официальной информации об основаниях задержания, личных данных и процессуальном статусе указанных граждан", - сообщила Денисова.

Омбудсмен обратилась к уполномоченной по правам человека в РФ Татьяне Москальковой с требованием предоставить официальную информацию о задержанных гражданах, а именно анкетные данные, основания для задержания и их процессуальный статус.

"Кроме того, прошу проверить соблюдение прав задержанных граждан Украины на надлежащее содержание, справедливый суд и защиту", - добавила она.

Также Денисова обратилась к украинскому отделению UNICEF и представителям международных правозащитных организаций с просьбой оказать содействие в соблюдении прав задержанных несовершеннолетних во время проведения процессуальных действий.

Теги: #крым #омбудсмен #задержание
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:35 17.02.2020
МИД Украины выразил России протест в связи с задержанием четырех украинцев в Азовском море

МИД Украины выразил России протест в связи с задержанием четырех украинцев в Азовском море

17:54 17.02.2020
Задержанные пограничниками РФ украинские рыбаки должны быть отпущены домой после завершения административного ареста на 10 дней – глава Госпогранслужбы

Задержанные пограничниками РФ украинские рыбаки должны быть отпущены домой после завершения административного ареста на 10 дней – глава Госпогранслужбы

16:41 17.02.2020
Денисова требует от Москальковой предоставить официальные данные о задержанных Россией украинцах

Денисова требует от Москальковой предоставить официальные данные о задержанных Россией украинцах

13:25 17.02.2020
В Крыму арестован 55-летний местный житель по подозрению в участии в так и не созданном Крымскотатарском добробате

В Крыму арестован 55-летний местный житель по подозрению в участии в так и не созданном Крымскотатарском добробате

10:24 17.02.2020
"Нафтогаз" подал уточненную оценку компенсации по экспроприированным активам в Крыму

"Нафтогаз" подал уточненную оценку компенсации по экспроприированным активам в Крыму

03:37 17.02.2020
В Сумской области правоохранители задержали пьяного водителя

В Сумской области правоохранители задержали пьяного водителя

18:37 16.02.2020
В Киеве задержан запорожский бизнесмен Анисимов, которого искал Интерпол

В Киеве задержан запорожский бизнесмен Анисимов, которого искал Интерпол

16:06 16.02.2020
Задержанные ФСБ РФ в Азовском море украинские рыбаки являются жителями с.Райновка – нардеп Мельник

Задержанные ФСБ РФ в Азовском море украинские рыбаки являются жителями с.Райновка – нардеп Мельник

16:03 15.02.2020
Прокуратура Крыма открыла дело по факту задержания ФСБ РФ в Азовском море украинского судна

Прокуратура Крыма открыла дело по факту задержания ФСБ РФ в Азовском море украинского судна

15:51 15.02.2020
Госпогранслужба Украина выясняет обстоятельства задержания российскими пограничниками судна с украинцами в Азовском море

Госпогранслужба Украина выясняет обстоятельства задержания российскими пограничниками судна с украинцами в Азовском море

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Боевики 18 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе с полуночи, погиб один военнослужащий

Иностранные граждане, эвакуированные из Китая на украинском самолете, пройдут обсервацию в Украине

Рябошапка опроверг информацию СМИ о своей отставке

СНБО утвердил объем государственного оборонного заказа на 2020, 2021 и 2022 годы

Секретарь СНБО Данилов: на 16% увеличена сумма бюджетных средств на гособоронзаказ в 2020 году

ПОСЛЕДНЕЕ

Эскалация на Донбассе будет рассмотрена комитетом Рады по нацбезопасности в среду - Верещук

В НАТО обеспокоены эскалацией на Донбассе и призывают Россию вывести войска из Украины

Замминистра юстиции Украины обсудила с представителем МУС расследование военных преступлений и преступлений против человечности

ЦПК обратится к правоохранителям с заявлением о заведомо неправдивом обвинении от нардепа Деркача

Боевики 18 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе с полуночи, погиб один военнослужащий

Офис генпрокурора анализирует телефонные переговоры офицеров ВС РФ в рамках дела о событиях под Дебальцево зимой 2015 года

Самолет, который эвакуирует украинских граждан из Китая, вылетит из аэропорта "Борисполь" в 02:50 19 февраля

Самолет SkyUp после эвакуации из Китая пройдет обработку, будут заменены фильтры кондиционирования

В Европе резко снизилось число китайских туристов

Иностранные граждане, эвакуированные из Китая на украинском самолете, пройдут обсервацию в Украине

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА