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19:33 18.02.2020

Боевики 18 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе с полуночи, погиб один военнослужащий

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Боевики 18 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе с полуночи, погиб один военнослужащий

Незаконные вооруженные формирования 18 раз нарушили режим прекращения огня на востоке Украины с начала текущих суток, в результате обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, трое получили ранения и еще двое - боевые поражения, сообщается на странице Операции Объединенных сил в соцсети Facebook во вторник.

"Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 152 мм и 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, танковых вооружений, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

Лишь один обстрел пришелся на район ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", где боевики обстреляли защитников пос.Березовое Марьинского района Донецкой области. Остальные 17 обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

В частности, шесть раз боевики обстреляли украинские позиции вблизи с.Крымское Новоайдарского района Луганской области, четыре раза – у пгт Новотошковское Попаснянского района Луганской области, дважды – у хутора Вольный на окраине г.Золотое Попаснянского района и еще два раза – у пос.Золотое-4 (входит в состав г.Золотое). По одному разу были обстреляны позиции у с.Орехово Попаснянского района Луганской области, у райцентра г.Попасная и пгт Луганское Бахмутского района Донецкой области.

Кроме этого, вблизи с.Орехово боевики предприняли попытку штурма украинских наблюдательных постов.

"В результате боевого столкновения украинские защитники очередными огневыми средствами подавили вражеский огонь и остановили диверсионно-разведывательную группу противника. Позиции украинских защитников не потеряны. Следует отметить, что на все вражеские обстрелы подразделения Объединенных сил давали адекватный огневой ответ и контролировали ситуацию. В дальнейшем противник запросил режим тишины", - говорится в сообщении.

По данным разведки, в результате боевого столкновения боевики потеряли 4 человек погибшими и еще 6 получили тяжелые ранения.

Как сообщалось, по данным Минобороны, с начала суток по состоянию на полдень боевики 13 раз обстреляли украинские позиции. На тот момент уже сообщалось об одном погибшем и пятерых раненых и пострадавших украинских защитниках. Таким образом, пополудни имели место пять обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований.

Теги: #оос #жертвы #обстрелы
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