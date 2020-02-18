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19:15 18.02.2020

Офис генпрокурора анализирует телефонные переговоры офицеров ВС РФ в рамках дела о событиях под Дебальцево зимой 2015 года

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Офис генпрокурора анализирует телефонные переговоры офицеров ВС РФ в рамках дела о событиях под Дебальцево зимой 2015 года

Офис генерального прокурора продолжает досудебное расследование событий возле г. Дебальцево (Донецкая область) в январе-феврале 2015 года, ведется сбор доказательств и устанавливаются причастные.

"В частности, анализируются телефонные переговоры высокопоставленных должностных лиц Вооруженных Сил РФ, участников незаконных вооруженных формирований РФ, а также трафики соединений операторов мобильной связи. По их результатам будут назначены экспертизы по идентификации причастных лиц по голосу, а также комплекс других следственных и процессуальных действий", - сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

По версии следствия, фактором, непосредственно приведшим к потерям среди украинских военнослужащих, вооружения и техники во время боевых действий под Дебальцево, является военная агрессии Вооруженных Сил РФ, которая заключалась в обстрелах отдельных районов Донецкой области с территории России и дальнейшем прямом вторжении на территорию Украины, а также в совершении военнослужащими РФ военных преступлений.

Всего время боевых действий в районе Дебальцево в период с 21 января по 18 февраля 2015 года погиб 141 участник Антитеррористической операции, 356 ранены, 150 взяты в плен и 11 пропали без вести.

На данный момент по итогам расследования было сообщено о подозрении ряду должностных лиц Вооруженных Сил РФ, которые непосредственно осуществляли руководство и координацию боевых действий против сил АТО в указанный период. В частности, речь идет о командующем 20-й гвардейской общевойсковой Краснознаменной армии ВС РФ генерал-майоре Кузовлеве, командире 200-й отдельной мотострелковой бригады Береговых войск Северного флота ВМФ РФ генерал-майору Цекове, командующем 58-й общевойсковой армии Южного военного округа ВС РФ генерал-лейтенанте Гурулеве и командующем 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа ВС РФ генерал-майоре Завизьоне.

Все указанные военнослужащие ВС РФ объявлены в розыск, суд предоставил разрешения на их задержание.

Подозреваемым инкриминируется ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и ч. 2 ст. 437 (участие в ведении агрессивной войны) Уголовного кодекса Украины. Максимальная санкция по этим статьям – пожизненное лишение свободы.

Теги: #расследование #дебальцево
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