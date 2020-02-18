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18:49 18.02.2020

Самолет, который эвакуирует украинских граждан из Китая, вылетит из аэропорта "Борисполь" в 02:50 19 февраля

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Самолет, который эвакуирует украинских граждан из Китая, вылетит из аэропорта "Борисполь" в 02:50 19 февраля

Вылет самолета, который эвакуирует из Китая украинцев и иностранных граждан, запланирован на 02:50 19 февраля по киевскому времени.

"По состоянию на 17:40 в Международном аэропорту "Борисполь" запрошен временной слот на вылет рейса PQ 7301 авиакомпании SkyUp, который отправится на эвакуацию украинцев из Китая. Вылет самолета Boeing 737-800 запланирован на 19.02.2019 в 02:50 по киевскому времени", - сообщает пресс-служба аэропорта "Борисполь".

Как сообщалось, всего в Ухане находятся 84 украинца, желание эвакуироваться выразили 49 из них. Также на борт поднимутся 11 граждан Аргентины.

Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая подчеркнула, что, согласно международным правилам по обсервации, все эвакуированные будут доставлены в одно место.

Министр отметила, что эвакуированные граждане, экипаж и сопровождение обеспечены всеми необходимыми средствами защиты.

По ее словам, при выборе места для обсервации учитываются требования безопасности для граждан и окружающей среды, комфорт пребывания на обсервации.

По словам директора авиакомпании SkyUp Евгения Хайнацкого, 11 членов экипажа рейса уже находятся в Алматы, где будет осуществлена дозаправка самолета.

Всего в рейсе будет задействовано 17 работников авиакомпании.

"Компания готова к рейсу. Когда мы обратились к экипажу, добровольцев было больше, чем нужно, и мы выбрали три экипажа, которые будут задействованы на рейсе – 17 работников компании",- сказал он.

Хайнацкий также добавил, что экипаж будет отделен от пассажиров.

Теги: #эвакуация #коронавирус #китай
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