Самолет SkyUp после эвакуации из Китая пройдет обработку, будут заменены фильтры кондиционирования

Самолет авиакомпании SkyUp Airlines (Киев), который будет осуществлять эвакуацию украинских граждан из Китая, после выполнения рейса пройдет двухдневную обработку, сообщил гендиректор авиакомпании Евгений Хайнацкий.

"Самолет будет обработан. После выветривания и других процедур, наш технический персонал приступит к замене фильтров кондиционирования и всех других систем для того, чтобы все, что ничего не осталось на самолете. На это все предусмотрено до двух суток", - сказал он в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" на брифинге во вторник.

Хайнацкий также отметил, что рейс будут выполнять три экипажа, согласившиеся осуществить его добровольно.

"Рейс очень длительный. Часть экипажа находится уже в Казахстане – это эстафетный экипаж…Экипажи согласились сами добровольно выполнить этот рейс", - добавил гендиректор.