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17:22 18.02.2020

Рябошапка опроверг информацию СМИ о своей отставке

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Рябошапка опроверг информацию СМИ о своей отставке

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка опроверг появившуюся в СМИ информацию о своей возможной отставке и отставке своих заместителей.

"Распространяемые слухи о кадровых изменениях в Офисе Генерального прокурора являются ложными", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Офиса генпрокурора во вторник.

"Это информационная провокация и очередная атака против реформы прокуратуры, свидетельство того, что мы не является удобными. Я и заместители генерального прокурора на месте, выполняем свои обязанности", - прокомментировал Рябошапка.

Ранее во вторник некоторые СМИ опубликовали информацию со ссылкой на разные источники, что Рябошапка якобы принял решение написать заявление об отставке с должности после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Теги: #рябошапка #кадры
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