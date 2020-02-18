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16:56 18.02.2020

По каждому человеку, считающемуся пропавшим без вести на Донбассе, ведутся следственные действия

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По каждому человеку, считающемуся пропавшим без вести на Донбассе, ведутся следственные действия

Министерство внутренних дел Украины продолжает вести следственные действия, направленные на розыск пропавших без вести в зоне боевых действий на Донбассе, и идентификацию погибших.

Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков во время встречи с матерями пленных, представителями общественной организации "Берегиня" и координатором рабочей группы по вопросам пропавших без вести на Донбассе и военных и гражданских заложников (пленных) Офиса президента Украины Николаем Колесником.

"Обсудили насущные вопросы по возврату пленных, розыска пропавших без вести и социальной защиты их семей. Ни один украинец не должно быть брошен на произвол судьбы! Мы ведем следственные действия по каждому человеку, которого считали пропавшим без вести", - заявил министр.

"Экспертная служба МВД продолжает работу по идентификации тел погибших. На сегодня эксперты уже установили 1830 ДНК - профилей, они принадлежат 1021 человеку", - указывается в сообщении министерства.

Аваков также отметил, что за помощью в МВД Украины обращаются также матери пропавших с оккупированной территории и из России.

"Конечно, украинские бойцы в приоритете. Мы должны помочь каждой семье, в которой есть пропавшие без вести или погибшие ", - подчеркнул министр.

Теги: #розыск #аваков
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