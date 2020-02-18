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16:49 18.02.2020

СБУ вручила повестку на допрос экс-врио главы ГФС Гутенко по делу об отмене спецсанкций ВЭД

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СБУ вручила повестку на допрос экс-врио главы ГФС Гутенко по делу об отмене спецсанкций ВЭД

Служба безопасности Украины вручила повестку на допрос экс-врио главы Государственной фискальной службы (ГФС) Денису Гутенко по делу, связанному с отменой специальных санкций на внешнеэкономическую деятельность (ВЭД).

"Ко мне вчера в 21:00 пришли из СБУ домой вручать повестку на допрос", - написал Гутенко в Facebook во вторник.

Он также отметил, что ранее СБУ вызывала на допрос сотрудников Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

По словам главы Гостаможенной службы и экс-замминистра Минэкономики Максима Нефьодова, дело касается якобы недополученных из-за отмены спецсанкций доходов в госбюджет.

"...суть дела в том, что "если бы компании были под санкциями, они бы платили за одноразовые спецразрешения, а это доходы бюджета!" От этих потерь бюджета некоторые сотрудники СБУ и защищают нас уже много лет", - отметил Нефьодов в Facebook.

"Вызывают людей из МЭРТ на допросы, передают мне приветы разными способами. Как итог, приходят ко мне домой в 21:00 с повесткой на допрос", - отметил Гутенко.

По его словам, основными "выгодополучателями существования этих санкций всегда были определенные люди в Министерстве экономики, в СБУ и делегированные ими "решалы". "Они читали закон только в своих личных интересах", - написал глава Гостаможни.

"Решение подобных вопросов стоило значительно дороже, чем по вопросам, связанным с просрочками платежей. В 2015 году, когда мы пришли в министерство (в 2015-2019 годах Гутенко работал в Министерстве экономического развития и торговли, МЭРТ - ИФ), естественно, мы поменяли эту практику. С одной стороны, мы занялись отменой этих санкций в целом, отменяя статью 37 закона о ВЭД. И этот процесс занял 5 лет! С другой - разбираться по сути по каждому эпизоду применения санкций. Мы перестали применять санкции за мелкие суммы, стали внимательнее смотреть на вопросы с задолженностью. И я стал задавать вопросы СБУ. Санкции накладывались абсолютно по придуманным предлогам. Не помню случая, где бы там действительно была бы защита интересов государства", - добавил Денис Гутенко.

Статья 37 закона "О внешнеэкономической деятельности" наделяла МЭРТ полномочиями накладывать санкции в виде индивидуального режима лицензирования и временного прекращения ВЭД по представлениям ГФС и контрольно-ревизионной службы, правоохранительных органов, Антимонопольного комитета Украины, Нацкомфинуслуг, Нацбанка или по решению суда.

"По письму из СБУ (да, простому письму) автоматом ставили на санкцию, снимали только если приходило опять же из СБУ письмо о том, что можно снимать. Идеальный инструмент давления", – указал Гутенко.

Кабинет министров лишился возможности ограничения торговых операций в связи с утратой силы 7 февраля 2019 года ст.37 закона "О ВЭД", однако до недавнего времени действовали прежние санкции.

"Хотя закон о валюте, которым эти санкции отменены как явление (отмена ст.37 закона о ВЭД), вступил в силу год назад, старые санкции смогли отменить только две недели назад. Кабмин принял решение в декабре 2019-го, два месяца печатали это решение, в феврале 2020-го года в итоге опубликовали", - напомнил Гутенко.

"Получается, поработал инвестняней и омбудсменом одновременно. Но проблемы почему-то делают тем, кто помогал бизнесу и отстаивал интересы государства, а не тех, кто наживался на этих схемах и убивал бизнес", - прокомментировал он.

Гутенко в 2015 году был назначен советником министра экономического развития и торговли, которое на тот момент возглавлял Айварас Абрамавичус, а затем стал директором департамента регулирования внешнеэкономической деятельности, в 2016-м - возглавил департамент развития предпринимательства и регуляторной политики. В июне 2019-го возглавил департамент таргетинга и управления таможенными рисками и стал врио главы ГФС, однако 12 февраля этого года Кабмин назначил вместо Гутенка врио ГФС Сергея Солодченка.

Теги: #гфс #допрос #сбу #вэд
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