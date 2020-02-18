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16:14 18.02.2020

Дело "бриллиантовых прокуроров" передано на рассмотрение в Оболонский суд

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Дело "бриллиантовых прокуроров" передано на рассмотрение в Оболонский суд

Уголовное производство по обвинению так называемых "бриллиантовых прокуроров" передано на рассмотрение Облонского районного суда из Голосеевского ввиду неэффективности рассмотрения и нарушения разумных сроков, сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.

"18 февраля 2020 года Киевский апелляционный суд, рассмотрев ходатайство Офиса Генерального прокурора, принял решение передать в другой суд производство по факту получения бывшим заместителем прокурора Киевской области и первым заместителем начальника Главного следственного управления ГПУ неправомерной выгоды в особо крупных размерах, совершенное по предварительному сговору лиц (ч.4 ст. 368 УК)", - сообщил Офиса генпрокурора.

По информации Офиса, дело "бриллиантовых прокуроров в ближайшее время будет направлено на рассмотрение в Оболонский райсуд из Голосеевского "ввиду неэффективности судебного рассмотрения и нарушения разумных сроков".

Теги: #бриллиантовые #прокуратура #суд
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