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14:50 18.02.2020

Глава Тернопольской ОГА заявляет об отсутствии официального подтверждения о размещении в области эвакуированных из Китая

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Глава Тернопольской ОГА заявляет об отсутствии официального подтверждения о размещении в области эвакуированных из Китая

Глава Тернопольской областной государственной администрации Игорь Сопель заявляет об отсутствии официального подтверждения о размещении эвакуированных из Уханя (провинция Хубей, Китай) на территории области.

"Только что общался с представителями Министерства здравоохранения Украины. Официального подтверждения о приезде эвакуированных из Китая людей на территорию Тернопольской области нет. Заведение для двухнедельного карантина ищут в каждой области",- написал он в Facebook.

Ранее в СМИ появилась информация, что эвакуированных планируют разместить в тернопольском санатории "Медоборы", против чего выступили местные жители.

Похожая ситуация ранее произошла в поселке Шкло Львовской области.

Как сообщалось, пассажирский самолет для эвакуации вылетит во вторник 18 февраля, его возвращения ожидают в четверг или пятницу. Все эвакуированные перед прилетом подпишут согласие на временную изоляцию.

Люди с симптомами ОРВИ не будут допущены на борт самолета, а за 30 минут до его посадки будет передана информация о состоянии здоровья всех находящихся на борту.

Определено два обсерватора, в один из которых заселят эвакуированных, а другой будет резервным. Информацию о местонахождении обсерваторов не распространяют во избежание паники среди местного населения.

Украина пока не планирует эвакуировать 23 граждан с круизного лайнера Diamond Princess, находящегося на карантине у берегов Японии

Теги: #коронавирус #тернопольская_ога
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Интерфакс-Украина
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