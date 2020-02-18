Украинцев, которых эвакуируют из Китая, не планируют размещать во Львовской области

Во Львовской области не планируют размещать украинцев, которых эвакуируют из Уханя (провинция Хубей, Китай), написал в "Фейсбук" глава Львовской ОГА Максим Козицкий.

"В Украине есть несколько аэропортов, способных принять самолеты такого класса, в том числе львовский. Вопрос о размещении украинцев, которые прибудут из Китая, во Львове или области не рассматривается", - написал глава Львовской ОГА.

При этом Козицкий отметил, что область обеспечена всеми необходимыми средствами безопасности.

В минувшие выходные жители курортного пгт Шкло (Яворовский р-н) провели акцию протеста на фоне слухов о возможности поселения украинцев, эвакуированных из Китая, в одном из местных санаториев.

Вчера, 17 февраля, народный депутат Украины от партии "Европейская солидарность" Олег Синютка в "Фейсбук" написал, что, согласно его информации, полученной в Минздраве и Мининфраструктуры, "на текущей неделе во Львовской области ожидается прибытие самолета с эвакуированными людьми из Китая в связи с эпидемией коронавируса".