Хомчак призвал не связывать бой в Луганской области с ситуацией на участках разведения: некоторые провокации бывают только в Петровском

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак призвал не связывать произошедший бой ВСУ с противником в Луганской области с тремя участками разведения сил, которые было осуществлено в октябре-ноябре прошлого года.

"Сегодня мы не говорим об участках разведения. Если вы хотите услышать об участках разведения, то из трех участков разведения бывают провокации только в Петровском", - сказал он на брифинге во вторник в Офисе президента после заседания СНБО.

Хомчак отметил, что там есть случаи, которые фиксирует ОБСЕ, когда противник выходит открыто, перед камерами наблюдения, открывает огонь по границе участка, "задевает, скажем так, один угол участка разведения".

По его словам, это обстрелы с целью спровоцировать украинскую сторону на ответный огонь.

Хомчак подчеркнул, что на участке разведения в Золотом с момента разведения сил не было никаких проблем.

"Но война продолжается, и линия столкновения 410 км, и на ней такие события происходят если не ежедневно, то через день, скажем. И поэтому давайте не будем участки разведения сюда записывать", - указал он.

Хомчак считает, что произошедший 18 февраля бой связан с пятой годовщиной Дебальцевских событий.

"И для противника, они это показывают для всего "из мира", что это была их победа. И сегодня ночью, мы расцениваем так, они хотели захватить эти наблюдательные посты, чтобы показать своему населению, всем, перед кеми они отчитываются, что вот, мы можем, во мы продвинулись вперед на какие-то 300-500 метров. Это война, и для тех, кто воюет, каждый метр, который они обороняют, очень дорогой", - пояснил он.

При этом Хомчак подчеркнул, что в тактическом, оперативном плане произошедшее ничего не меняет.