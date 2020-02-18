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13:33 18.02.2020

Боевики уже 13 раз прицельно обстреляли позиции ВСУ на Донбассе с начала суток, в том числе из минометов и танков – Минобороны

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Боевики уже 13 раз прицельно обстреляли позиции ВСУ на Донбассе с начала суток, в том числе из минометов и танков – Минобороны

С начала суток вторника, 18 февраля, боевики на Донбассе осуществили 13 прицельных обстрелов позиций Вооруженных сил Украины на Донбассе, при этом регулярно применяя запрещенные минскими договоренностями минометы и танки, сообщает Министерство обороны Украины.

"Сегодня, 18 февраля, обстановка на линии боевого соприкосновения резко обострилась. Всего с начала текущих суток российско-оккупационные войска, по имеющейся на данный момент информации, совершили уже 13 прицельных обстрелов позиций украинских героев, при этом враг активно применял минометы и танки с направления оккупированных им н.п. Голубовское и Сентяновка", - сообщает - сказал спикер Минобороны Украины Дмитрий Гуцуляк на брифинге в Киеве во вторник днем.

Он сообщил подробности утреннего боестолкновения в Луганской области, в результате которого один украинский военнослужащий был убит, а еще пятеро – пострадали.

"Утром вооруженные формирования Российской Федерации атаковали позиции подразделений Объединенных сил вблизи н.п. Новотошковское, Орехово, Крымское и Хутор Вольный… По имеющейся информации, с около 05.30 до 10.00 российско-оккупационные войска выпустили около 70 мин 120-го и 82-го калибров, осуществили 30 выстрелов из танка, активно применяли гранатометы различных систем и стрелковое вооружение", - рассказал Гуцуляк.

Он рассказал, что под огневым прикрытием боевики перешли к активным наступательным действиям и предприняли попытку продвижения через линию разграничения.

"Подразделения Объединенных сил, которые оборонялись, дали адекватный ответ вооруженным формированием Российской Федерации нанесением огневого поражения с целью подавления вражеской вооруженной активности. По данным штаба ООС, наши защитники удержали полный контроль над ситуацией. У врага есть погибшие и раненые. Противник около 10.00 запросил режим "тишины", - сказал Гуцуляк.

"Кроме этого, рассказал он, украинскими военными было зафиксировано ведение огня боевиками в районах Золотого-4 и Луганского, где оккупанты вели отдельные обстрелы наших позиций преимущественно из гранатометов различных систем, а также стрелкового вооружения. Также по защитникам Луганского оккупанты выпустили несколько мин калибра 82 мм с направления от н.п. Логвиново. В районе города Попасная оккупанты применили минометы 120-го калибра", - добавил представитель Минобороны.

При этом он еще раз подчеркнул, что позиции украинских военных не потеряны, и в готовности к применению находятся подразделения резерва из состава Объединенных сил.

"К большому сожалению, сегодня Украина снова понесла невосполнимую утрату. Во время штурмовых действий противника и в результате нападения получил ранения несовместимые с жизнью один наш герой, 1997 г.р... Кроме этого, в результате боевых действий получили ранения трое наших защитников, еще двое воинов - боевые травмирования. По имеющейся информации, состояние здоровья всех пятерых защитников – удовлетворительное", - проинформировал представитель Минобороны.

Теги: #оос #минобороны #обстрел
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