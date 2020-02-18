Секретарь СНБО Данилов: на 16% увеличена сумма бюджетных средств на гособоронзаказ в 2020 году

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов заявил, что сумма бюджетных средств, выделенных на государственный оборонный заказ, повышена по сравнению с 2019 годом на 16%.

"Четвертый вопрос: утверждение решения по основным показателям государственного оборонного заказа на 2020, 2021, 2022 года. Сегодня пресс-служба Совета безопасности и обороны выдаст пресс-релиз относительно последнего (четвертого – ИФ) вопроса. Там будут цифры… вы там сможете с этим ознакомиться. Единственное, что могу сказать, что гособоронзаказ повышен по сравнению с прошлым годом на 16%, и сумма, которую мы рассчитываем в этом году на это потратить – более $1 млрд", - сказал Данилов на брифинге по результатам заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины в Киеве во вторник.