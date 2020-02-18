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11:34 18.02.2020

Британия намерена эвакуировать соотечественников с лайнера Diamond Prinсess

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Британия намерена эвакуировать соотечественников с лайнера Diamond Prinсess

Власти Великобритании вслед за другими странами решили организовать рейс для вывоза соотечественников с круизного лайнера Diamond Prinсess, находящегося на карантине в порту Йокогамы из-за распространения коронавируса.

"Учитывая сложившиеся на борт условия, мы работаем над организацией рейса для вывоза на родину британских подданных как можно скорее", - заявил во вторник официальный представитель британского МИД.

"Наши сотрудники контактируют с соотечественниками на борту, чтобы сделать необходимые приготовления. Призываем тех, кто еще не ответил, связаться с нами незамедлительно", - отметил представитель Форин-офиса.

Ранее сообщалось, что двумя самолетами военно-транспортной авиации из Йокогамы на родину были доставлены 328 граждан США.

Южная Корея направляет в Японию самолет ВВС, входящий в состав президентского авиапарка, для эвакуации пяти своих граждан, которые находятся на борту Diamond Princess. Всего на лайнере с момента вспышки коронавируса находится 14 граждан Республики Корея, но только пятеро из них изъявили желание вернуться на родину, остальные отказались по различным причинам. Все прибывшие будут помещены на двухнедельный карантин.

Зафрахтованный правительством Канады самолет также находится на пути в Японию, сообщают местные СМИ со ссылками на МИД страны.

Министр здравоохранения Японии Като Кацунобу во вторник сообщил журналистам, что власти приняли решение отпустить всех оставшихся на судне пассажиров 19 и 20 февраля.

По данным телеканала NHK, общее число заболевших на круизном лайнере составляет боле 450 человек. На момент обнаружения первых случаев заболевания на борту находилось около 3,7 тыс. пассажиров и членов экипажа.

Лайнер Diamond Princess 20 января отправился из Йокогамы в двухнедельный круиз по маршруту Кагосима - Гонконг - Окинава, который должен был завершиться 4 февраля, однако выяснилось, что один из пассажиров, который сошел на берег в Гонконге, был заражен коронавирусом. 3 февраля круизное судно осталось на рейде в порту Йокогамы для проведения проверки всех пассажиров. Министерство здравоохранения Японии потребовало оставить лайнер на 14-дневный карантин.

Теги: #коронавирус #эвакуация #великобритания #diamond_princess
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