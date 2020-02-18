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11:04 18.02.2020

Место обсервации эвакуированных из Уханя будет под круглосуточной защитой правоохранителей – Скалецкая

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Место обсервации эвакуированных из Уханя будет под круглосуточной защитой правоохранителей – Скалецкая

Место, где на протяжении 14 дней будут находиться на обсервации эвакуированные из Уханя (провинция Хубей, Китай) граждане Украины, иностранцы, члены экипажа и сопровождение, будет под круглосуточной защитой правоохранителей, заявила министр здравоохранения Зоряна Скалецкая в видео-обращении.

"Все члены команды прошли необходимые учения от Центра общественного здоровья. После приземления самолета осуществят все меры безопасности – самолет отправят на санитарную стоянку. Все необходимые таможенные процедуры будут осуществлять в костюмах биозащиты. До места обсервации пассажиры и члены команды прибудут отдельными транспортными средствами с охраной. Место также будет под круглосуточной защитой работников Национальной гвардии и Нацполиции",- сказала она.

Согласно сообщению на странице Минздрава в Facebook, в целом в обсервации в настоящее время нуждается около 100 лиц - 65 эвакуируемых, 18 членов экипажа, трое медиков, четыре работника ДСНС и по два сотрудника Государственной таможенной службы и Государственной пограничной службы Украины.

Как сообщалось, пассажирский самолет для эвакуации вылетит во вторник 18 февраля, его возвращения ожидают в четверг или пятницу. Все эвакуированные перед прилетом подпишут согласие на временную изоляцию.

Люди с симптомами ОРВИ не будут допущены на борт самолета, а за 30 минут до его посадки будет передана информация о состоянии здоровья всех находящихся на борту.

Определено два обсерватора, в один из которых заселят эвакуированных, а другой будет резервным. Информацию о местонахождении обсерваторов не распространяют во избежание паники среди местного населения.

Украина пока не планирует эвакуировать 23 граждан с круизного лайнера Diamond Princess, находящегося на карантине у берегов Японии

Теги: #эвакуация #коронавирус #скалецкая
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