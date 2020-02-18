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09:56 18.02.2020

Более 100 тонн гуманитарной помощи направил МККК в ОРДЛО – Госпогранслужба Украины

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Более 100 тонн гуманитарной помощи направил МККК в ОРДЛО – Госпогранслужба Украины

Международный комитет Красного Креста (МККК) направил через КПВВ "Новотроицкое" на временно оккупированную территорию Украины 5 грузовиков с гуманитарной помощью, сообщает Государственная пограничная служба Украины.

"Через КПВВ "Новотроицкое" на временно оккупированную территорию Украины последовали 5 грузовиков с гуманитарной помощью от Международного комитета Красного Креста. Для жителей Донецкой и Луганской областей направлено продуктовые наборы общим весом 100 тонн", - сказано в сообщении.

Теги: #госпогранслужба #мккк #ордло
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Интерфакс-Украина
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