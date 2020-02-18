Главы минобороны Южной Кореи и США обсудят в Вашингтоне совместную оборонную позицию

Министр обороны Южной Кореи Чон Ген Ду посетит Вашингтон с шестидневным визитом и обсудит с шефом Пентагона Марком Эспером ситуацию с безопасностью на Корейском полуострове и другие нерешенные вопросы, сообщило во вторник Минобороны РК.

Чон Ген Ду вылетит в США в воскресенье, это будет его первым визитом в Соединенные Штаты после того, как Эспер вступил в должность в июле прошлого года.

"Будут обсуждаться все важные вопросы, касающиеся отношений в области обороны, очевидно, одним из них будет вопрос о распределении расходов двух стран на оборону" - сказал журналистам представитель министерства.

Обе страны неоднократно обсуждали эту проблему, но до сих пор не достигли соглашения на фоне требования Вашингтона о резком увеличении доли Сеула.

Важной частью обсуждения станет ситуация с обеспечением безопасности Корейского полуострова, а также вопрос о проведении совместных военных учений в районе полуострова, сообщило минобороны Южной Кореи.

Оно отметило, что союзники планируют весной текущего года провести совместные учения в согласованном порядке, чтобы "поддержать дипломатические усилия по денуклеаризации Северной Кореи".

"Поездка позволит продемонстрировать нерушимый союз между Южной Кореей и США и их твердую совместную оборонную позицию", - сказал представитель ведомства.