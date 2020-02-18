Пелоси предостерегает ЕС от сотрудничества с Huawei

Китайской компании Huawei, связанной с властями КНР, нельзя позволить доминировать в сфере 5G, а Европе не стоит прельщаться выгодой от сотрудничества с Huawei, заявила в Брюсселе спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.

"Если мы позволим Huawei доминировать в каналах передачи информации, это будет сравнимо с тем, как допустить государственную полицию (Китая - ИФ) в карман каждого, кто пользуется этими каналами", - цитирует агентство Bloomberg ее слова после встречи с представителями ЕС.

При этом она подчеркнула, что Европа не должна променять свои ценности на выгодное предложение Huawei по части цены.

"Что вы можете выиграть в цене, вы же потеряете в моральном плане. Каналы передачи информации должны быть демократичными, нельзя, чтобы в них доминировал автократический подход", - пояснила Пелоси.

В 2019 году Вашингтон внес Huawei в список компаний, представляющих угрозу национальной безопасности США, в связи с чем для работы с китайским производителем телекоммуникационного оборудования американским компаниям необходимо получать соответствующие лицензии.

Австралия ранее запретила использовать оборудование Huawei, которую Соединенные Штаты обвиняют в шпионаже, для своей сети 5G. Аналогичных шагов администрация США добивается от всех своих союзников и партнеров.

Однако в конце января правительство Великобритании дало согласие на участие Huawei в создании британских сетей 5G, но с рядом ограничений. Парламент Германии должен провести в ближайшие недели голосование по проекту закона, который откроет Huawei полный доступ к рынку 5G, если компания предоставит гарантии безопасности.

Ранее в феврале министр экономики и финансов Франции Бруно ле Мэр заявил, что Париж не намерен лишать китайскую компанию Huawei возможности участвовать в создании национальных сетей 5G, однако французские власти предпримут должные меры безопасности.