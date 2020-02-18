На Харьковщине рыбак провалился под лед и погиб - ГСЧС

В с.Малая Рогань (Харьковская область) во время ловли рыбы 69-летний мужчина провалился под лед и погиб.

"По прибытию спасателей на место происшествия было установлено, что на расстоянии 200 метров от берега на поверхности находится тело погибшего мужчины. Сотрудники Службы спасения с помощью резиновой лодки, спасательной веревки и подручных средств вытащили мужчину без признаков жизни из воды и доставили на берег", - сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Харьковской области.