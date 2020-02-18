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05:47 18.02.2020

Число заразившихся новым коронавирусом в мире, исключая материковый Китай, приближается к 1 тыс. – газета

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Число заразившихся новым коронавирусом в мире, исключая материковый Китай, приближается к 1 тыс. – газета

По состоянию на утро вторника в мире, за исключением материковой части территории Китая, насчитывалось 995 человек, заразившихся коронавирусом COVID-9, в пяти случаях зафиксирован летальный исход заболевания, сообщила гонконгская газета South China Morning Post.

Больше всего больных выявлено на территории Японии - 619 случаев, из них 454 приходятся на пассажиров и членов экипажа круизного лайнера Diamond Princess, стоящего на карантине в Йокогаме.

За Японией следуют Сингапур (77 случаев), Гонконг (60), Таиланд 35, Южная Корея (30), Тайвань и Малайзия (по 22), Вьетнам и Германия (по 16), Австралия и США (по 15), Франция (12 ), Макао (10), ОАЭ и Великобритания (по девять), Канада (восемь), Филиппины, Индия, Италия (по три), Россия и Испания (по два), Бельгия, Камбоджа, Финляндия, Египет, Непал, Шри-Ланка и Швеция (по одному).

В то же время, как заявил в понедельник исполнительный директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан, коронавирус за пределами КНР затронул лишь незначительную долю населения, поэтому тотальные меры безопасности были бы излишними.

"Это очень серьезная вспышка, и у нее есть потенциал роста, но мы должны сбалансировать (ответные меры - ИФ), учитывая число зараженных лиц. За пределами провинции Хубэй эпидемия затронула лишь очень, очень крошечную, крошечную пропорцию населения", - приводят его слова западные СМИ.

Против чрезмерных мер в борьбе с коронавирусом выступил и гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

"Меры следует предпринимать пропорционально ситуации. Всеобъемлющие меры могут и не помочь", - сказал он журналистам в Женеве.

Теги: #коронавирус #ситуация #мир
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