Житель Харьковской области получил 3 года тюрьмы за незаконную вырубку в Нацпарке "Слобожанский" – прокуратура

Краснокутский райсуд Харьковской области вынес обвинительный приговор подозреваемому в незаконной вырубке сосен в Национальном природном парке "Слобожанский" (ч. 3 ст. 246 УК Украины).

"Суд назначил злоумышленнику наказание в виде 3 лет лишения свободы... В настоящее время приговор не вступил в законную силу, поскольку идет срок на апелляционное обжалование",- сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

Суд также удовлетворил гражданский иск в интересах государства на сумму около 130 тыс.грн.