Супруга президента Украины и глава ЮНИСЕФ в Украине обсудили дальнейшее сотрудничество

Супруга президента Украины Елена Зеленская и председатель Представительства ЮНИСЕФ в Украине Лотта Сильвандер провели рабочую встречу, во время которой договорились о расширении сотрудничества в Украине и обсудили дальнейшие шаги по внедрению здорового питания в школах, сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

"ЮНИСЕФ имеет огромный опыт экспертиз и широкие возможности привлекать лучший мировой опыт для реализации подобных программ. Поэтому взаимодействие с организацией, которая выступает в защиту прав детей по всему миру, является закономерным шагом", - отметила Зеленская.

Представители ЮНИСЕФ поделились с первой леди опытом других стран в реформировании системы школьного питания, представили воплощенные проекты и рассказали о разработке программ, основанных на анализе данных.

"В воплощении такой масштабной программы главное - синергия. Партнерство и совместная адвокация, а также привлечение широкого круга партнеров является предпосылкой для быстрых и качественных изменений", - отметила представительница ЮНИСЕФ в Украине Сильвандер.

Также в планах в ближайшее время формализовать партнерство и подписать меморандум о сотрудничестве.

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