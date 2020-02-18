В китайской провинции Хубэй зарегистрировано 93 новых случаев смерти из-за коронавируса, число заразившихся за сутки превысило 1,8 тыс. – власти

В эпицентре распространения нового типа коронавируса китайской провинции Хубэй за истекшие сутки зарегистрировано 93 случая летального исхода от пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса (COVID-19), и 1,807 тыс. новых случаев заражения, сообщили местные медицинские власти.

В административном центре провинции городе Ухане, откуда коронавирус начал распространяться в декабре прошлого года, скончались 72 человека, выявлено 1,6 тыс. новых больных.

Всего с декабря 2019 года в Хубэе в результате распространения коронавируса заболели по состоянию на 00:00 часов по местному времени вторника 59,989 тыс. (в Ухане - 42,752 тыс.), скончались 1,789 тыс. (в Ухане - 1,381 тыс.).

Из медучреждений после выздоровления в провинции выписаны 7,862 тыс. человек, 41,9 тыс. пока остаются в больницах, из них более 1,8 тыс. человек в критическом состоянии.