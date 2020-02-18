Провести выборы на территории ОРДЛО в октябре невозможно - Рахманин

Провести выборы по украинскому законодательству в местные органы самоуправления на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей в октябре 2020 года невозможно, считает глава фракции «Голос» в Верховной Раде Сергей Рахманин.

"Выборы невозможны. Если даже теоретически предположить, что они состоятся - это не будут выборы, но поверьте, что провести их невозможно. Если мы даже исходим из логики Минских соглашений - ОБСЕ не приедет их верифицировать из-за отсутствия полномочий верифицировать местные выборы. Спросите ЦИК - на базе действующего украинского законодательства провести выборы нереально: там не работает реестр избирателей, не учтены права внутренне перемещенных лиц, не урегулирован вопрос формирования избирательных комиссий - их нереально провести", - заявил Рахманин в понедельник в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.

Фракция "Голос", по его словам, разработала свое виденье деоккупации Донбасса и Крыма, который предусматривает прекращение огня по всей линии фронта на срок от полугода до года. Далее предполагается создание демилитаризованной зоны шириной два с половиной километра, проведение реформы Вооруженных Сил, подписание договора с Россией о прекращении боевых действий на срок до двух лет. После этого, как считает Рахманин, должны быть созданы "образцовые" экономические условия на территории подконтрольного правительству Донбасса, а также в Херсонской области на границе с аннексированным Крымом.

Воплощение плана фракции "Голос", который может поддаваться коррективам исходя из вызовов, которые стоят перед Украиной, может занять 5 лет в случае его безупречного соблюдения и единства компонентов дипломатии, политики, экономики и безопасности.