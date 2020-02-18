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00:59 18.02.2020

Необходимо принять закон о коллаборантах - Аваков

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Необходимо принять закон о коллаборантах - Аваков

До начала процесса деоккупации и перехода ОРДЛО под контроль украинских властей Верховная Рада должна принять закон о коллаборантах, заявил министр внутренних дел Арсен Аваков.

"Перед тем, как состоятся выборы, перед тем как мы возьмем контроль над территорией мы должны решить несколько принципиальнейших вопросов, в том числе, уверен, что необходимо принять закон о коллаборантах. (…) Кто-то называет его законом об амнистии, я же называю его законом о коллаборантах", - заявил Аваков в понедельник в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.

По словам министра, к ответственности не могут быть привлечены врачи, учителя и низшие чины органов власти.

"Если ты сельский доктор и работаешь в вертикали "министерства здравоохранения ДНР", которое мы не признаем, то ты не подвергаешься репрессиям, потому что ты выполняешь социально важную функцию и у тебя нет альтернативы. Тоже самое для учителей или мелких. клерков. А если ты выполняешь репрессивную функцию, если ты организовываешь отряды, которые стреляют в нашу сторону, осуществляешь или осуществлял свержение власти насильственным путем, если ты в славянке убивал протестантских священников, то не попадаешь под прощение, а попадаешь под уголовное преследование", -добавил глава МВД.

Он отметил важность информирования населения на оккупированных территориях о том, что гражданам не грозит преследование в случае, если они не посягали на суверенитет и территориальную целостность Украины,  не принимали участие в свержении конституционного строя или репрессивных мерах самопровозглашенных "Л/ДНР".

Теги: #украина #аваков #закон
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