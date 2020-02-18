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00:39 18.02.2020

План по безопасности в Украине, предложенный в Мюнхене, не учитывает международное право – Пристайко

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План по безопасности в Украине, предложенный в Мюнхене, не учитывает международное право – Пристайко

Опубликованный перед началом Мюнхенской конференции по безопасности документ "Двенадцать шагов к усилению безопасности в Украине и евроатлантическом регионе" не учитывает международное право, которое требует от РФ уйти с территории Украины и вернуть аннексированный Крым, заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

"Благодаря усилиям, в частности Украины, было снято (план по безопасности в Украине из 12 шагов - ИФ), потом оно вернулось в немецкую версию и т.д., именно для того, чтобы максимальное количество людей ознакомить с этим "интеллектуальным продуктом". Мы действительно считаем, что этот "продукт" не учитывает много чего того, что есть на месте. Он не учитывает то развитие, которое возможно, как видит себе Украина. Точно не учитывает международное право, которое требует от России просто оставить украинскую территорию, отдать Крым и т.д", - сказал он в эфире программы "Свобода слова" на украинском телеканале ICTV.

Кроме того, Пристайко прокомментировал последний пункт документа, говорящий о том, что Украина должна начать поиск своей собственной идентичности.

"Спасибо большое. Мы, уверен, разберемся, надо нам или не надо это делать", - отметил министр.

Как сообщалось, группа европейских, российских и украинских экспертов разработала предложения по разрешению украино-российского конфликта - "Двенадцать шагов к усилению безопасности в Украине и евроатлантическом регионе". Документ был подготовлен с участием организатора Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганга Ишингера, экспертами Европейской Сети Лидерства, Российским Советом по международной политике и Инициативе по ядерной угрозе, опубликован на сайте конференции. Группа американских дипломатов и экспертов раскритиковали эти предложения отметив, что некоторые из них резонируют с идеями, выдвигаемыми российской стороной. В МИД Украины заявили, что тезисы, содержащиеся в документе,  не соответствуют официальной позиции Украины. Позже текст доклада был удален с сайта Мюнхенской конференции, однако со временем появился вновь.

 

Теги: #пристайко #комментарии #украина #конференция
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