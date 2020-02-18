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00:11 18.02.2020

Коридор безопасности под контролем ОБСЕ - один из возможных способов обеспечить контроль Украиной границы с РФ на Донбассе, считает Пристайко

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Коридор безопасности под контролем ОБСЕ - один из возможных способов обеспечить контроль Украиной границы с РФ на Донбассе, считает Пристайко

Одним из возможных вариантов обеспечить контроль границы с РФ на Донбассе украинскими пограничниками является создание коридора безопасности под контролем ОБСЕ, сообщил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

"С украинской стороны украинскую границу должны контролировать украинские пограничники. Это принципиальная позиция, которую мы должны достичь. Это идеальный вариант, над которым работает и правительство, и президент, и все остальные. Каким образом мы придем к этому - этот неидеальный путь к этому идеальному варианту - возможен тот, что, например, был предложен в первом "Минске" еще в 2014 году, когда было записано о том, что вдоль украинско-российской официальной границы создается коридор безопасности под контролем ОБСЕ. К пребольшому сожалению, большинство забыли о том, что такое достигнуто было соглашение, и в этом контексте не продвигается развитие наших переговоров", - сказал он в эфире программы "Свобода слова" на украинском телеканале ICTV.

Он отметил, что сейчас обсуждается вопрос, "насколько жизненной конструкцией" является создание на территории всей неподконтрольной зоны "совместных патрулей", состоящих с национальной полиции Украины, представителей ОБСЕ и с местных громад.

Теги: #украина #контроль #граница #донбасс
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