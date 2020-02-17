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23:43 17.02.2020

Двое украинцев с круизного лайнера Diamond Princess чувствуют себя нормально – Пристайко

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Двое украинцев с круизного лайнера Diamond Princess чувствуют себя нормально – Пристайко

Двое граждан Украины, инфицированных коронавирусом на круизном лайнере Diamond Prindess, чувствуют себя нормально, сообщил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

"Последний раз консулы наши связывались с врачами 13-го числа. По их информации, один гражданин чувствует себя нормально, второго, скорее всего, выпишут вообще завтра", - сказал он в эфире программы "Свобода слова" на украинском телеканале ICTV.

По его словам, двое украинцев, которые являются членов экипажа корабля, на данный момент проходят лечение в военном госпитале.

Как сообщалось, лайнер Diamond Princess 20 января отправился из японского города Иокогама в двухнедельный круиз по маршруту Кагосима - Гонконг - Окинава, который должен был завершиться 4 февраля, однако выяснилось, что один из пассажиров, который сошел на берег в Гонконге, был заражен коронавирусом. 3 февраля круизное судно осталось на рейде в порту Иокогамы для проведения проверки всех пассажиров. Министерство здравоохранения Японии потребовало оставить лайнер на 14-дневный карантин.

Общее число заболевших на круизном лайнере составляет 454 человека.

В понедельник стало известно, что Канада, Южная Корея, Гонконг, Италия и Австралия приступают к эвакуации своих граждан, которые прошли двухнедельный карантин на Diamond Princess.

Теги: #коронавирус #лайнер #украина
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