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23:14 17.02.2020

На Генассамблее ООН Пристайко напомнит о необходимости введения миротворцев на Донбасс

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На Генассамблее ООН Пристайко напомнит о необходимости введения миротворцев на Донбасс

Министр иностранных дел Вадим Пристайко обратится к Генеральной ассамблее ООН с целью напомнить о том, что Украине необходима  миротворческая миссия на оккупированных территориях Донецкой и Луганской области.

"Я отбываю завтра в Нью-Йорк для того, чтобы говорить с Генеральным секретарём и выступить перед Генеральной ассамблеей ООН, в частности, чтобы напомнить об этом вопросе, что мы ожидаем насколько это возможно такую операцию", - заявил Пристайко в понедельник в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.

Глава МИДа отметил, что Украина настаивает именно на миротворческом контингенте по всей территорию ОРДЛО, а не только на линии соприкосновения, как того хочет РФ.

Теги: #украина #донбасс #оон #пристайко
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