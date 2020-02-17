Детенизация рынка металлолома увеличит сбор налогов на 800-900 млн грн в год и привлечет инвестиции в бизнес на 1 млрд грн - эксперты

Принятие законопроекта №2426 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты (относительно детенизации рынка металлургического сырья и операций с металлоломом)" позволит увеличить сбор налогов на 800-900 млн грн в год, а также создаст привлекательную среду для привлечения инвестиций в этот бизнес на уровне 1 млрд грн.

Такое мнение высказали участники проведенной газетой "Деловая столица" в понедельник в Киеве дискуссии на тему "Детенизация рынка лома: как пополнить бюджет на миллиард".

Как сообщил один из авторов законопроекта, народный депутат, заместитель председателя парламентского комитета по экономическому развитию Дмитрий Кисилевский (фракция "Слуга народа"), в настоящее время рынок металлолома оценивается в 20 млрд грн в год, при этом около 16 млрд грн операций находится в тени.

По его словам, способствуют такой ситуации существующие правовые коллизии в действующем законодательстве, чем и пользуются теневики. Поэтому парламентский комитет по вопросам экономического развития предлагает ликвидировать ряд таких коллизий, среди которых, в частности, необходимость иметь дорогостоящее производственное оборудование, устаревшее разделение на бытовой и промышленный лом, невозможность наличного расчета с физлицами и другие требования, предполагающие даже уголовную ответственность.

При этом проверяющие работу пунктов пользуются такими коллизиями, в результате чего, взятки составляют по разным моментам от 1 тыс. грн с одной точки до 20-60 грн с тонны лома.

"Эти пять правовых коллизий мы намерены отменить. И если не будет этих коллизий – тогда и предприниматели не будут платить взятки, а проверяющие будут заниматься именно проверкой работы пунктов", - пояснил Кисилевский.

Кроме того, законодатели ко второму чтению законопроекты внесли ряд дополнительных положений, в частности, по предложению телеком-отрасли – относительно особенностей приемки телефонных кабелей и видеофиксации приемки с сохранением записей на три месяца. Также предлагается применять уведомительный принцип для компаний, осуществляющих деятельность в сфере операций с ломом.

Один из авторов законопроекта добавил, что ожидает реальных изменений в сфере детенизации рынка в течение трех-четырех или более лет.

Народный депутат Муса Магомедов (фракция "Оппоблок") заявил, что он "осторожно оптимистичен" относительно данного законопроекта, но считает, что это один из законов, который позитивно повлияет на бизнес. "Это дает возможности для "белого" бизнеса – это закон как для малого, так и среднего, и крупного. Сейчас все будет видно – вся цепочка, хотя есть вопросы от фискальной службы - хотят усложнить закон", - сказал парламентарий, добавив, что в настоящее время 25-30% сбора лома находится в тени, и этот закон давно актуален.

Президент Украинской ассоциации вторичных металлов ("УАВтормет") Владимир Бублей отметил, что в 2019 году было заготовлено в Украине и поставлено на метпредприятия 3,1 млн тонн лома, а в перспективе потенциал отрасли – заготовка 7 млн тонн лома в год. При этом он отметил, что "УАВтормет" также лоббирует этот законопроект, так как это позволит улучшить ситуацию на первичном рынке сбора лома.

Президент ОП "Укрметаллургпром" Александр Каленков подчеркнул, что данный законопроект является важным для отрасли, и может принести конкретный позитивный результат.

"Весь металлолом, принимаемый через пункты ломозаготовки – он практически теневой. Все, что сдавалось, все шло нелегально. Весь объем первичной заготовки – в тени. Сейчас контроля никакого нет. Этой системе десятки лет. Это 15-20 млрд грн", - считает Каленков, уточняя, что нетеневым является только металлолом, закупаемый на крупных предприятиях.

По его словам, около 3-4 млрд грн – это взятки только на участковых, еще предприниматели тратят средства на обналичивание и т.д. Из-за этого принятию закона о детенизации сопротивляются: "Мы чувствуем сопротивление. Принятие законопроекта даст возможность предприятиям работать легально. Более 1 млрд грн готовы направить на развитие сетей, рынка. Сейчас они не могут это сделать. Необходимо создать инвестиционные возможности для прихода в этот рынок", - сказал глава "Укрметаллургпрома", добавив, что настоящий контроль за воровством металла должен быть на предприятиях, и необходимо существенно ужесточить наказания за воровство.

"Три-пять лет нужно, чтобы в рынок вошли нормальные компании", - резюмировал эксперт.

В свою очередь член комитета по безопасности телекоммуникационных сетей ассоциации операторов связи "Телас", советник по регуляторным вопросам ЧАО "Киевстар" Артем Фреюк констатировал, что за 10 месяцев 2019 года убытки от повреждения телеком-сетей в Украине составили около 450 млн грн. При этом 87% всех случаев - в 6 областях Днепропетровской, Запорожской, Киевской, Харьковской, Одесской и Полтавской. Было пять попыток вырезания правительственных сетей.

"И мы поддерживаем такую инициативу, чтобы рынок работал легально. Понимаем, что в один момент это не изменится. Но это даст возможность нормализовать ситуацию", - сказал Фреюк.

На этом Кисилевский уточнил, что в парламенте есть законопроект об усилении ответственности за повреждение телеком-сетей.

Как сообщалось, законопроект №2426 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты (относительно детенизации рынка металлургического сырья и операций с металлоломом)" зарегистрирован в парламенте 12 ноября 2019 года. Вместе с Кисилевским соавторами законопроекта стали 22 народных депутата. Разработкой законопроекта занималась рабочая группа, в которую вошли представители ломозаготовителей, металлургов и Минэкономики.

Законопроектом предполагается устранить ряд искусственных ограничений и правовых коллизий, которые препятствуют легальной работе рынка. Так, предполагается отменить заведомо невыполнимые требования к пунктам приема лома: для этого нужно разделить деятельность по заготовке металлолома и деятельность по переработке. К заготовке – меньше требований: не нужно дорогостоящее промышленное оборудование, проще требования к площади пункта и др. К переработке и металлургической переработке, которые невозможны без спецоборудования, все требования остаются в силе.

Кроме того, планируется устранить разделение на бытовой и промышленный лом, разрешить официальные расчеты наличными за приобретенный у населения металлолом. Планируется также отменить акты обследования ломозаготовительных предприятий областными администрациями и устранить правовую коллизию в ст. 213 уголовного кодекса - сейчас предусмотрена уголовная ответственность за осуществление операций с металлоломом в случае, если компания не внесена в соответствующий реестр.

Верховная Рада 14 января 2020 года одобрила в первом чтении законопроект №2426. В поддержку законопроекта проголосовали 313 народных депутатов. Парламентский комитет по вопросам экономического развития одобрил ко второму чтению законопроект №2426.