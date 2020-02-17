События

21:05 17.02.2020

В Харьковской области дети провалились под лед, двое погибли, третий госпитализирован

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В Харьковской области дети провалились под лед, двое погибли, третий госпитализирован

В понедельник вечером в пгт Лозовая Харьковской области под лед провалились 3 детей (2007 г.р.), двое из них погибли.

"Бойцы подразделения ГСЧС достали из пруда тела двух погибших детей. К работам от ГСЧС привлекалось 7 чел. личного состава и 2 единицы техники", - сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что третьего ребенка спасли местные жители. У него переохлаждение, его госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Теги: #дети #погибшие #гсчс #харьковская_область
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